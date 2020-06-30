النموذج التسووي في المعارضة السورية - محمد سيد رصاص

2020/06/30 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_سيد_رصاص في يوم الأربعاء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، وأمام مبنى الجامعة العربية في القاهرة، هاجم حشد من السوريين يُقدّر بالعشرات، وفد «هيئة التنسيق» الذي كان مدعوّاً لمقابلة الأمين العام لجامعة الدول العربية، للبحث في موضوع تشكيل وفد مشترك للمعارضة السورية بين «الهيئة» و«المجلس الوطني»، لمفاوضة وفد السلطة حول تنفيذ بنود المبادرة العربية لحلّ الأزمة السورية، التي كان قد وافق عليها مجلس الجامعة في الثاني م ......





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