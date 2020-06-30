2020/06/30 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الطاهي وفنان الطعام الأردني عمر سرطاوي على تحويل قشور الخضروات ولاسيما الباذنجان التي يستخدمها بمطبخه إلى “جلد” مزخرف يستعمله في إبداع كمامات مستدامة بدلا من إلقائها في القمامة.وقال سرطاوي إنه لكي يتوصل إلى النسيج والمتانة التي يريدها في منتجه يستخدم تركيبة من تقنيات الطهو القديمة والحديثة.وأوضح أنه استلهم تقنية من مطبخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور : شيف أردني يحول الباذنجان إلى كمامات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور : شيف أردني يحول الباذنجان إلى كمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).