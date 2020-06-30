الباوي: من يسعى لبسط هيبة الدولة عليه حفظ سيادة واجواء العراق ومحاسبة الفاسد

2020/06/30 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين المحلل السياسي حازم الباوي، الثلاثاء، ان من يسعى لبسط هيبة الدولة يجب ان يحفظ سيادة العراق واجوائه ويحاسب الفاسدين ويطبق القانون ويقضي على الصفقات السياسية.وقال الباوي لـ /المعلومة/، إنه “من المعيب ان تبحث الحكومة عن حفظ هيبة الدولة في جانب وتترك جانبا آخرا مستباحا او منتهكا، حيث ان الذي يريد ان يحفظ […]

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