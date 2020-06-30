فيديو لغسل وتعقيم الكعبة

2020/06/30 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.وتم نشر مقطع فيديو بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها على “سناب شات”، يوثق عمليات التنظيف والتعقيم للكعبة المشرفة.وتتم عملية إزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة بطريقتين آلية ويدوية، ويتم […]

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