فنان كوميدي عراقي مشهور بصاب بالكورونا

2020/06/30 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي يوم امس الاثنين، عن اصابة فنان عراقي بفيروس كورونا....

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