مشروب يخلصك من الكرش في أسبوع واحد

2020/06/30 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس سراً أن التخلص من الوزن الزائد، خاصة حول الوسط أو البطن أو ما يطلق عليه “الكرش”، ليس بالأمر السهل على الإطلاق، بل هو يحتاج إلى استراتيجية صحيحة حتى يكتب له النجاح ولكن هناك بعض الحيل والنصائح، التي يمكن أن تفيد حتى أخصائيي الحميات الأكثر التزامًا من غيرهم، وتجعل عملية التخلص من الكرش سهلة وسلسة، […]

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