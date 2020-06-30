حقيقة زواج “حليمة بولند” من القذافي

2020/06/30 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.وقال صالح الجسمي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “تسجيلات خيمه القذافي..انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند التي كانت ضمن ضيوف القذافي في […]

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