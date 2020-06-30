مايكروسوفت تقرر إنهاء خدمة بث الألعاب Mixer وتتعاون مع Facebook Gaming فولت

2020/06/30 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة مايكروسوفت إنهاء خدمة بث الألعاب Mixer التابعة لها ضمن قطاع إكس بوكس الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها ستُبرم شراكة مع فيس بوك لدفع المستخدمين إلى خدمة الألعاب التابعة لمنصة التواصل الاجتماعى Facebook Gaming، وأشارت مايكروسوفت أن خدمة Mixer ستُنهى تدريجيًا اعتبارًا من 22 يوليو المقبل وبحسب موقع engadget الأمريكى، تأتى هذه الخطوة المفاجئة، […]

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