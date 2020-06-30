انتحار مشهورة (تيك توك) في مقتبل العمر

2020/06/30 | 08:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمت الهندية الشابة سيا كاكار ، متابعيها عبر تطبيق ” تيك توك ” إذ أقدمت على الانتحار.وحققت سيا كاكار صاحبة الـ 16 عام، ملايين المشاهدات على تطبيق ” تيك توك ” الذي كان يتابعها عليه أكثر من مليون شخص.وذكر البعض أنها كانت تعاني من الاكتئاب قبل أربعة أيام من الانتحار.

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