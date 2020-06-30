القضاء العراقي يطلق سراح رافع العيساوي بكفالة

2020/06/30 | 08:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء اطلاق سراح وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق الارهاب.

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