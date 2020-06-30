2020/06/30 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتيح الإصدار 14 من متصفح الويب (سفاري) Safari، المفترض وصوله مع (iOS 14) و (macOS Big Sur)، للمستخدمين استخدام (Face ID) أو (Touch ID) لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب المصممة لدعم هذه الميزة وجرى تأكيد هذه الوظيفة في ملاحظات الإصدار التجريبي للمتصفح، وأوضحت آبل كيفية عمل الميزة عبر فيديو خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (2020 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفاري يدعم تسجيل الدخول بدون كلمة مرور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفاري يدعم تسجيل الدخول بدون كلمة مرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).