كاليفورنا تسجل 7418 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/30 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيجلت ولاية كاليفورنا الاميركية 7418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ويعد هذا اعلى معدل يومي منذ بدء الجائحة.يشار الى ان امريكا تتصدر دول العالم في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كوفيد19

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