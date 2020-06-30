5 نصائح للمحافظة على برودة جسمك بالصيف

2020/06/30 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر مكيف الهواء إحدى الوسائل الوقائية من الأمراض والوفيات المرتبطة بحرارة الشمس، ولكن إذا كانت ظروفك الاقتصادية لا تسمح لك في الوقت الحالي بشرائه، فعليك باتباع هذه الخطوات البسيطة لإبقاء جسمك باردا ورطبا خلال فصل الصيف: 1) تجنب أشعة الشمس لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لتقليل كمية الحرارة التي تدخل إلى منزلك من […]

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