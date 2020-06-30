اسقاط التهم الموجه لرافع العيساوي / موسع

2020/06/30 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة.وقال بيان للمجلس، ان “العيساوي انكر ما نسب اليه وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو افادة احد المتهمين الذي غير […]

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