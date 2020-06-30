نية مبيتة صهيونية لضم اراض فلسطينية بعد احتواء ازمة كورونا

2020/06/30 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بيني غانتس، وزير الدفاع الصهيوني ، إن أي ضم لأراض في الضفة الغربية يجب أن يرجأ إلى ما بعد احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال غانتس خلال لقاء متلفز “أن كل المسائل يجب أن تُرجأ مع تسجيل “إسرائيل” مئات الإصابات اليومية بكوفيد-19 وتزايد الإصابات في الضفة الغربية.”

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