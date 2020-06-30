تونس.. حفل زفاف وسط مقبرة يثير جدلاً واسعاً والشرطة تفتح تحقيقاً

2020/06/30 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أثار إقامة حفل في مقبرة تونسية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الجهات ا...





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