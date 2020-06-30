القضاء العراقي يعلن الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي

2020/06/30 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (29 حزيران 2020)، الإفراج عن وزير المالية السابق، رافع العيساوي، ...





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