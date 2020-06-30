عودة العمل بمشروع توزيع الأراضي على المواطنين.. وزارة الإعمار تكشف تفاصيل جديدة

2020/06/30 | 09:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكملتْ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تصاميم الأراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات.وقال مدير البلديات العامة في الوزارة علي حسين عبد الأمير للصحيفة الرسمية، إن “الوزارة أنهت تصاميم الأراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات”، مؤكدة “رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”.وأشار إلى أن”مديريته كانت قد أطلقت […]

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