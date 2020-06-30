2020/06/30 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الشباب والرياضة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي ،سعة (50) سريراً في المدينة الشبابية، وبواقع وجبتي عمل صباحية ومسائية، على الرغم من قلة التخصيصات المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد بسبب انتشار جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).