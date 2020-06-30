صور قيصر .. حين شاهدها أهالي مخيم “التح”

2020/06/30 | 09:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة في مخيم "التح" بريف إدلب بعد مشاهدة الأهالي صور ذويهم بين صور "قيصر"

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