أرقام عن تكاليف المعيشة في سوريا اليوم

2020/06/30 | 09:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة من يعيشون تحت خط الفقر..وأرقام أخرى تنذر بتجدد الكارثة السورية

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