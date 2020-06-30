2020/06/30 | 09:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية السابق رافع العيساوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يغلق دعوى الإرهاب ضد العيساوي.. والنجيفي يلتحق به) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يغلق دعوى الإرهاب ضد العيساوي.. والنجيفي يلتحق به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).