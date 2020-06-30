نتنياهو وضم الضفة والخطيئة الكبرى - عبدالجواد سيد

2020/06/30 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد نتنياهو، وضم الضفة والخطيئة الكبرى بينما يسرع العالم إلى عصر التكتلات الإقليمية الكبرى، يدشن بنيامين نتنياهو لعصر جديد من الحروب الدينية فى الشرق الأوسط ، ففى كتابه (مكان تحت الشمس) الصادر سنة 1993، يرفض نتنياهو المبادرة العربية بالأرض مقابل السلام ، ويقول السلام مقابل السلام ، وليس مقابل الأرض ، فالأرض كلها يهودية ، من النهر إلى البحر ، فى القدس والجولان والضفة ......





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