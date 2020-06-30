وزارة الموارد تؤكد مخاطبة الجانب التركي بشأن حصص البلاد المائية

2020/06/30 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المــوارد المائية، الثلاثاء، مخاطبة الـجـانـب الـتـركـي، لإجــراء محادثات بـشـأن حصة الـعـراق المـائـيـة.وقال وزير الموارد المائية، مهدي رشيد في تصريح، إن “الــوزارة طلبت من الجانب التركي اجـراء محادثات بشأن سد إليسو، للاتفاق على خطة لتشغيل السد من دون الاضرار بحصة العراق المائية، وضمان حقوقنا من المياه”. وأضـاف أن “السد سيكون له تأثير سلبي […]

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