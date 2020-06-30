مجلس القضاء : اطلاق سراح رافع العيساوي وغلق جميع الدعاوى الصادرة بحقه

2020/06/30 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مجلس القضاء الاعلى، عن اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي وغلق جميع الدعاوى الصادرة بحقه.وقال المجلس في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر […]

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