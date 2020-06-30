2020/06/30 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون الطراز القادم من جهاز الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) (Xbox Series X) من أفضل الأجهزة المناسبة للعديد من اللاعبين، خاصةً إذا أعلنت شركة مايكروسوفت عن سعر مناسب عند إطلاقه خلال الفترة المقبلة وبغضّ النظر عن سعر الشراء إلا أن مايكروسوفت دائما تحرص على دعم منصتها بعدد من الميزات التي تجعلها تتفوق على منافستها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليك 6 ميزات في Xbox Series X تجعلها تتغلب على Palystation 5) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليك 6 ميزات في Xbox Series X تجعلها تتغلب على Palystation 5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).