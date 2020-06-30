وزارة العمل: إعداد منصة إلكترونية للقضاء على حالات الفساد

2020/06/30 | 09:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة الكترونية للقضاء على حالات الفساد.

وذكرت الوزارة في بيان ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، قامت بإعداد منصة إلكترونية تمهيداً لإطلاقها في الأيام القليلة المقبلة، للقضاء على حالات الفساد، ومنع مراجعة المواطنين في ظل تفشي وباء كورونا ايضا، داعية المشاريع والشركات المسجلة إلى تحديث بياناتها عبر الرابط.

واوضح البيان أن التسجيل سيكون لمدة يومين، مبينة أن الاستمارة متوفرة على مدار أربع وعشرين ساعة، والبيانات المحدثة سيتم استعمالها للدخول إلى المنصة الإلكترونية.

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