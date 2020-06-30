الموارد المائية : طلبنا من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد اليسو

2020/06/30 | 09:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصحت وزارة الموارد المائية عن مخاطبة الجانب التركي، من أجل إجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية.

وقال الوزير مهدي رشيد مهدي، ان الوزارة طلبت من الجانب التركي اجراء محادثات بشأن سد اليسو، للاتفاق على خطة لتشغيل السد من دون الاضرار بحصة العراق المائية، مبينا ان السد سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء، اذ سيبدأ التأثير المباشر خلال المواسم المقبلة، ولن يكون له تأثير في الوقت الحالي لوجود خزين كبير من المياه، مشيرا الى ان هدف الوزارة الاساس هو التوصل الى اتفاق مُرضٍ الطرفين.

وكشف مهدي عن وجود بوادر ايجابية من الجانب التركي بشأن هذا الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس الى طاولة الحوار لغرض التوصل الى اتفاق.

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