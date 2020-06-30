نحو ربع مليون دولار تخرج يوميا للسوق العراقي.. أموال تهدد اقتصاد البلد.. إلى أين تذهب هذه الأموال؟

2020/06/30 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبدى أكثر من نائب في البرلمان، استغرابه من ألية نافذة بيع العملة الصعبة في البنك المركزي، حيث تبيع هذه النافذة يوميا ما يقارب 240 مليون دولار في ظل انكماش اقتصادي وعدم وجود استيراد، مما دفع النواب للتساؤل إلى أين تذهب هذه الأموال.النائب محمد شياع السوداني: قدم النائب المستقل المهندس محمد شياع […]

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