2020/06/30 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين سفيرة الاتّحاد الأوروبي في كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروزا 72 ساعة لمغادرة بلاده، وذلك ردّاً على فرض بروكسل في اليوم نفسه عقوبات على 11 مسؤولاً فنزويلياً.وأعلن مادورو طرد السفيرة الأوروبية في خطاب ألقاه في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس.وقال “من هم كي يحاولوا فرض أنفسهم عن طريق التهديد؟ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مادورو يطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مادورو يطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).