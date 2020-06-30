الصحة العالمية تعلن ارسال فريق تحقيق إلى الصين

2020/06/30 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة سترسل الأسبوع المقبل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل الفيروس.وقال تيدروس: “يمكن أن نكافح الفيروس على نحو أفضل عندما نعرف كل شيء عن الفيروس، ومن ذلك كيف بدأ”.وأضاف “سنرسل فريقا في الأسبوع المقبل إلى الصين للإعداد لذلك”.يذكر أن هذه الخطوة طالبت بها الولايات المتحدة […]

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