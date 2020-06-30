2020/06/30 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لعدم كفايتها..



النجف تقرر إدخال إصابات كورونا ’’الحرجة فقط’’ إلى المستشفيات

يتبع.



....





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لعدم كفايتها.. النجف تقرر إدخال إصابات كورونا ’’الحرجة فقط’’ إلى المستشفيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لعدم كفايتها.. النجف تقرر إدخال إصابات كورونا ’’الحرجة فقط’’ إلى المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).