الإعمار تعلن إنجاز تصاميم الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتقديمها الى مجلس الوزراء

2020/06/30 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اكمال تصاميم الاراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات، مؤكدة رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقال مدير البلديات العامة في الوزارة علي حسين عبد الامير بتصريح للصحيفة الرسمية، إن "مديريته كانت قد اطلقت خلال شهر كانون الاول الماضي، استمارة الكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية، بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019، الخاص بتوزيع الاراضي بين الفئات كافة بدون استثناء، وفي جميع مراكز المدن والاقضية والنواحي، مع تحديد المساحة والسعر لكل فئة".

واردف أن "عدد المتقدمين الاجمالي عن طريق هذه الاستمارة خلال ثلاثة اشهر، بلغ مليونين و148 الفاً و448، موزعين بين بغداد والمحافظات"، مفصحاً "عن انجاز المديرية، ومن خلال فروعها بالمحافظات، تصاميم الاراضي، وسلمتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وسيتم البت بها قريبا.

وأكد عبد الامير ان "مديريته سلمت اسماء المتقدمين الى الدوائر البلدية بالمحافظات كافة، اذ تعكف الاخيرة حاليا على تنفيذ الاجراءات الفنية والادارية للاعلان عن تلك الاراضي، ليجري بعدها فرزها وتخصيصها للمتقدمين كلّ بحسب محافظته، مؤكدا انجاز كامل ملف توزيع الاراضي قريبا.

الى ذلك افاد مدير مديرية بلديات بغداد ياسر القريشي في تصريح صحفي أن "التنسيق مستمر بين محافظة بغداد ووزارة الاعمار لإنجاز توزيع الاراضي، بموجب القرار رقم 70، مبينا ان عملية الاعلان عن الاراضي، ستليها احالتها على التنفيذ بالاستثمار، نظرا لعدم وجود تخصيصات كافية لتنفيذ الوحدات".

واضاف ان "المستثمر لن يكلف الدولة اي مبالغ، كما ان المبالغ التي ستسدد الى المستثمر، ستكون من سعر شراء الارض الذي سيدفعه المواطن، وبالتالي لن تكون هناك اي زيادة بسعر الارض الذي حدده القانون، ومن خلال اتفاق مع المستثمرين بذلك".

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