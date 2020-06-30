لجنة نيابية تقر بصعوبة غلق ملف النازحين العام الحالي وتوضح الأسباب

2020/06/30 | 09:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاقرتْ لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، بصعوبة غلق ملف النزوح خلال هذا العام، بينما انجز صندوق المناطق المتضررة من العمليات الارهابية دليلا لدعم الوضع الانساني في تلك المناطق.وأفادت عضو اللجنة خالدة خليل، في تصريح صحفي، بانه "لايزال هنالك مليون ونصف مليون نازح في المخيمات، معربة عن املها بان تهتم الحكومة بهذا الملف والاسراع بعودة المواطنين الى ديارهم، لاسيما اهالي قضاء سنجار الذين مضى على نزوحهم 6 سنوات رغم الاوضاع الصعبة التي يعانونها في المخيمات".واضافت ان "من الصعوبة غلق ملف النزوح خلال هذا العام"، مؤكدةً ان "هنالك العديد من المعوقات التي تمنع غلق هذا الملف منها اعادة اعمار المدن التي تحررت بسبب الحرب مع عصابات داعش الارهابية، في وقت لا تزال فيه الالغام والقنابل غير المنفلقة تحتاج الى جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لرفعها لضمان الحفاظ على ارواح المواطنين".وتابعت ان "من ابرز المعوقات هي حماية تلك المناطق من الهجمات الشرسة للتنظيمات الارهابية، واعادة البنى التحتية والخدمات والمدارس والمستشفيات لها"، مؤكدةً انه "اضيف الى كل تلك المسببات الوضع الاقتصادي والصحي السيئين".وترى ان "العمل بروح الفريق الواحد واليد الواحدة سيعجل بغلق الملف باسرع فرصة، اضافة الى الجهود الدولية التي يجب ان تبذل اضعاف ماكانت عليه في السابق لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية".

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