الروس يدخلون الروبوت “ماركر” المقاتل لخدمة في الجيش

2020/06/30 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يمكن أن يسلم لوزارة الدفاع الروسية عام 2021 روبوت “ماركر” المقاتل .أعلن ذلك رئيس المركز الوطني الروسي لتكنولوجيات الروبوتات، أوليغ مارتيانوف.وقال إن اختبارات الأسلحة التي يتزود بها الروبوت قد انتهت.وتبدأ الآن اختبارات التعاون بين الروبوتات فيما بينها وبين مجموعة من الروبوتات من جهة والإنسان من جهة أخرى.وقد […]

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