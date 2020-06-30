الأمم المتحدة تشجع على التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة

2020/06/30 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مصر وإثيوبيا والسودان، على التواصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، بناءً على “الجهود الإيجابية” للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، أمس الإثنين: “الأمين العام يرحب بنتائج الاجتماع الاسثنائي للاتحاد […]

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