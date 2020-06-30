حكومة كوردستان تجتمع مع الوفد المفاوض لبغداد لمناقشة نتائج الاجتماعات

2020/06/30 | 10:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء مع وفد حكومة الاقليم المفاوض للحكومة الاتحادية في بغداد.

وسيجتمع بارزاني مع الوفد لمناقشة آخر النتائج التي تمخضت عنها الاجتماعات التي عقدها الوفد مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين في زيارتها الاخيرة الى بغداد.

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