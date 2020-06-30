إصابة قائد في الحرس الثوري بتفجير جنوب شرق إيران

2020/06/30 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي فداحسين مالكي، الثلاثاء، عن تفجیر ارهابي استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر عدد من افراد الحرس الثوري في هذه العملية الإرهابية.وقال فدا حسين مالكي في تصريح ادلى به، ان الهجوم الارهابي […]

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