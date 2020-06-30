"الفيروس القاتل" يودي بحياة كوريين جنوبيين في العراق

2020/06/30 | 10:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس المقاولين توفي يوم الأحد بعد تلقيه العلاج من الحمى والالتهاب الرئوي منذ منتصف الشهر الجاري

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