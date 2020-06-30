مقترح لتسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بـ»احمد راضي»

2020/06/30 | 10:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يلغي احتفاليته بالذكرى الـ»51» لتأسيس النادي بغداد ـ الصباح الجديد: قررت رابطة اندية الدوري الممتاز ان يتوجه وفد يمثلها ، لزيارة قبر الراحل احمد راضي، فيما أعلنت انها قدمت مقترحاً للهيئة التطبيعية من اجل تسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بمسمى «احمد راضي».وقال ممثل الرابطة عن نادي الشرطة عدي الربيعي في بيان صحفي إنه ...

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