الأزمة النيابية: الحكومة تتخذ اجراءات سريعة لتوفير المستلزمات الطبية، والعلاجية والاوكسجين

2020/06/30 | 10:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن ضعافاً للنفوس يفتعلون نقصاً في الاوكسجين بغداد- وعد الشمري: أكدت خلية الأزمة النيابية، أمس الأثنين، أن العراق قد دخل مرحلة تفشي فيروس كورونا، مشددة على اتخاذ الحكومة اجراءات سريعة لتوفير المستلزمات الطبية، وأتهمت ضعاف النفوس من اصحاب بعض المعامل الاهلية بافتعال نقص في الأوكسجين.وقال عضو الخلية حسن خلاطي، في تصريح إلى الصباح ...

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