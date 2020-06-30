اسيوشيتد برس: الصين تفرض “تحديد نسل قسري” لمنع مسلمي الإيغور من الإنجاب

2020/06/30 | 10:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبيرة تصف الأمر بالإبادة الجماعية البطيئة والمؤلمة الصباح الجديد-متابعة تتخذ الحكومة الصينية إجراءات صارمة لخفض معدلات المواليد بين مسلمي الإيغور وأقليات أخرى ضمن حملة شاملة لتقليل عدد سكانها المسلمين، في الوقت الذي تشجع فيه الأغلبية الهانية في البلاد على إنجاب المزيد من الأطفال.في حين تحدثت نسوة من قبل عن “تحديد نسل قسري”، فإن الممارسة ...

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