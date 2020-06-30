كورونا يحصد حياة رياضي عراقي اخر

2020/06/30 | 10:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي الحكم الدولي بالمصارعة عمر عبد الرزاق اليوم الثلاثاء جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مقرب من عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، ان الاخير قد فارق الحياة بعد مضاعفات المت به اثر اصابته بالفيروس.

واصيب الحكم الدولي المعروف باسم "عمر رزوقي" بفيروس كورونا قبل ايام وهو نجل المصارع الدولي بطل العراق والعرب الراحل عبد الرزاق محمد صالح الاعظمي.

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