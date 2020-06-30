خبير يحذر من انهيار الاقتصاد المحلي في حال تجاهل الحكومة لموازنة 2020

2020/06/30 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، اليوم الثلاثاء، من انهيار الاقتصاد العراقي مع استمرار الحكومة في تجاهل موضوع الموازنة، لافتا الى ان الكثير من الأموال قد تستغل في غير محلها وقد تحدث حالات فساد غير مسبوقة.وقال التميمي، ان “البرلمان الزم الحكومة بارسال موازنة 2020 ولو للاشهر المتبقية من العام الجاري بالتزامن مع التصويت […]

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