ايران تطلق بورصة للعقارات والاملاك

2020/06/30 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني عن اطلاق بورصة للعقارات والاملاك في الاسبوع المقبل.وأوضح “فرهاد ديجبسند” في تصريح اليوم الثلاثاء، بانه وبالتعاون مع منظمة البورصة تم عقد اول اجتماع بهذا الخصوص.ولفت الى أن 12 مؤسسة ومنظمة تنوي ادراج عقاراتها في البورصة المزمعة منها مؤسستي ” المستضعفين” و”الشهيد” وهيئة تنيفذ ايعازات الامام والجامعة الاسلامية الحرة.وبيّن الوزير أنه […]

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