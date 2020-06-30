العصائب لظافر العاني: توضأ قبل ان تتحدث عن الحشد الشعبي!

2020/06/30 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رد المتحدث العسكري باسم عصائب اهل الحق جواد الطليباوي، الثلاثاء، على تصريحات النائب ظافر العاني التي تحدث فيها عن الحشد الشعبي، فيما خاطبه بالقول :”ليس من حق الخائن الموالي لداعش أن يتحدث عن الولاء للوطن”.وقال الطليباوي في تغريدة على موقعه في “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، إن “الطائفي ظافر العاني يقول إن ولاء الحشد […]

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