البرلمان التشيكي يعبر عن قلقه البالغ من العدوان التركي ضد العراق وسوريا

2020/06/30 | 10:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ندد نائب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي ييرجي كوبزا بالعدوان التركي المتواصل على أراضي سورية ودول أخرى في المنطقة.وقال كوبزا في حديث أدلى به لموقع “أوراق برلمانية” الالكتروني إن النظام التركي يعتدي بشكل متكرر على سورية والعراق وليبيا وقبرص ويعتزم الدخول في حرب مع اليونان وهذه الممارسات مقلقة للغاية.وأشار إلى […]

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