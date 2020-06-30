5 أخطاء نرتكبها عند تعقيم المشتريات

2020/06/30 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من حرص البعض على تعقيم المشتريات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها وتزيد الأمر سوءًا.ونشرت مجلة “الكونسلتو” الصحية عددًا من الأخطاء التي يجب تجنبها عند تعقيم المشتريات، نقلاً عن موقع “Eat this”.1-عدم غسل اليدين أولاً بعد العودة من خارج المنزل، يجب غسل […]

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