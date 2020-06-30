بحث عن المصابين بكورونا في الهند

2020/06/30 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الهند بشكل مخيف، وبعد أن فقدت المستشفيات قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات، قررت مجموعات كبيرة من الرجال والنساء العاملين في المجال الصحي التجول في الأحياء والقرى الفقيرة في مومباي ونيودلهي للكشف عن حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها للسكان.ويقوم العاملون بالتنقل من بيت إلى […]

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