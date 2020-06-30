الانواء الجوية: طقس حار ودرجات حرارة تصل إلى 47 مئوية في المنطقة الجنوبية

2020/06/30 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اكمال تصاميم الاراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات، مؤكدة رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقال مدير البلديات العامة في الوزارة علي حسين عبد الامير بتصريح

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف المياه المشتركة مع تركيا وإيران.

وذكرت وزارة الموارد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني زار ص

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر صحي، اليوم الاثنين، بأن 4 موقوفين اصيبوا بفيروس كورونا، في مركز احتجاز شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "4 موقوفين بديالى اغلبهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، اصيبو

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